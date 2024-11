Matheus Ceará e o ‘rei do cubo mágico’ que faz obras de arte com o brinquedo

Jhonatan Martins é expert em cubo mágico e marcou presença no ‘Talk Rua’. Ele conta que ganhou o primeiro cubo mágico com 12 anos. ‘O cubo tem vários segredos e que muita gente não percebe. O centro é a parte mais importante’, revelou ao repórter Matheus Ceará. Ele ainda contou a história por trás dos mosaicos feitos com cubos mágicos que se transformaram em obras de arte - como por exemplo o rosto do DJ e produtor Alok.