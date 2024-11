Matheus Ceará encontra ‘mini Cristiano Araújo’ que faz sucesso como compositor

Quem marcou presença no ‘Talk Rua’ foi Hugo Henrique, que ficou conhecido como ‘mini Cristiano Araújo’. Hoje, aos 20 anos, o jovem artista é uma das promessas da música sertaneja. ‘A Marília Mendonça foi a primeira artista que me deu chance. Ela gravou uma música minha chamada ‘Perto de Você’, que escrevi com dez anos de idade’, contou o cantor e compositor, que convidou o público para escutar o seu novo hit, ‘Dia 1’, com participação de Murilo Huff.