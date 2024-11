Na luta contra o tempo para emagrecer, Gottino vai para mais uma pesagem semanal

Na corrida contra o tempo para atingir a meta do quadro Domingo em Forma, Reinaldo Gottino vai para mais uma pesagem. O apresentador do Balanço Geral SP chega a este domingo (20) com 114,3 kg e precisa perder pelo menos 4 kg para atingir a meta desta semana. Será que ele conseguiu o objetivo e ganhará uma super recompensa? Ou ele terá de pagar uma ‘prenda’ por não ter alcançado o peso ideal?