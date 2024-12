O bolo vai na cabeça! Conheça a confeiteira que viralizou ao fazer entregas ‘diferentonas’

Conheça a história de Nilmara Almeida, a confeiteira de Queimadas-BA que viralizou nas redes sociais por um motivo peculiar. A entrega dos bolos é feita de moto, mas as encomendas vão dentro de uma bacia, que é equilibrada na cabeça durante o trajeto. A boleira conta com a ajuda da simpática filha Naila Almeida para gravar os vídeos. A jovem sonha em ser apresentadora e boleira quando crescer. No fim da reportagem, o Domingo Record entregou uma grande surpresa para Nilmara. Confira!