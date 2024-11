Rachel Sheherazade encara o desafio de passear com uma lhama e dar banho em cachorro gigante

Rachel Sheherazade não teve moleza esta semana e encarou um super desafio no Domingo Record: passear e cuidar de pets diferentes. Entre eles, a apresentadora levou uma lhama para passear pelas ruas de São Paulo. E precisou lidar com o bichinho fazendo birra, como algumas crianças pequenas. E ao lado da ex-peoa de ‘A Fazenda’ Andréa Nóbrega, manuseou animais como coelho, lagartixa, sapo e até cobra. E elas ainda deram banho em um dog alemão de três anos, com 80 kg.