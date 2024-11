Rachel Sheherazade leva cãozinho da cantora Roberta Miranda para passear

Após passear com Severino, a apresentadora do Domingo Record, Rachel Sheherazade, devolveu o cãozinho para sua dona: a cantora Roberta Miranda. Em encontro de conterrâneas, a tutora revelou que seu bichinho de estimação tem perfil em rede social com mais de 140 mil seguidores. ‘Eu sou muito carinhosa com ele. Ele é muito dependente e me faz rir muito. Desde que ele veio para minha casa, eu não sei o que é ficar sozinha’, conta a artista.