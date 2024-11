‘Rei da Coxinha’ vai ao palco do Domingo Record tentar bater o próprio recorde

Será que toda a equipe do Domingo Record testemunhará um novo recorde? A apresentadora Rachel Sheherazade recebeu todo o time do ‘Talk Rua’ no palco do programa para a pesagem da coxinha gigante preparada por Baca, conhecido como ‘Rei da Coxinha’. Ele usou 30 kg de frango e 70 kg de massa para preparar a guloseima mais amada do Brasil e, de quebra, alcançar a sonhada marca de 100 kg. Descubra se ele conseguiu!