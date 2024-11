Rei do pop no ritmo do brega! Conheça o sósia ‘diferentão’ do Michael Jackson O hilário Willian Nobre incorpora o rei do pop e canta músicas de Amado Batista e Reginaldo Rossi

Domingo Record|Do R7 03/11/2024 - 15h18 (Atualizado em 03/11/2024 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share