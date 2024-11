Reinaldo Gottino encara o beach tennis com o influenciador e comentarista Guipa

Quando aceitou participar do quadro ‘Domingo em Forma’, Reinaldo Gottino pesava 126 kg. Após dois meses desde o início do processo, ele já eliminou mais de 10 kg. Para alcançar sua meta de perder 20 kg em três meses, desta vez o apresentador do Balanço Geral SP encarou um treino de beach tennis ao lado do influenciador Guipa (que na adolescência sofreu com a obesidade) e conheceu o acqua float, uma nova modalidade em que as aulas são realizadas sobre uma prancha que flutua na piscina.