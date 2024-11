Relembre o lado irreverente e divertido de Gugu Liberato

Domínio total do palco, conexão única com a plateia e o jeito único para cativar os brasileiros. Gugu Liberato deixou saudade e o Domingo Record presta homenagem ao apresentador que por décadas animou nossos fins de semana na televisão. Relembre o lado irreverente e divertido de Gugu, com muitas imagens de arquivo com participações em programas diversos, gravações externas e muito mais.