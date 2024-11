Saiba por onde anda Iris Alves, companheira de Maísa Silva, no Programa Raul Gil

A repórter Lorena Coutinho conversou com Iris Alves que, ao lado de Maísa Silva, enlouquecia o apresentador Raul Gil dançando, contando piadas e divertindo todo mundo no começo dos anos 2000, na tela da RECORD. Após brilharem juntas nos palcos, elas seguiram caminhos diferentes na carreira. Duas décadas depois, Íris vai contar o que faz hoje em dia, como está, se sente falta das câmeras e como ficou sua amizade com a ex-colega de palco que ficou famosa.