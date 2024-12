Semana dos famosos tem quase fim de dupla sertaneja, prisão, novos hits, perseguição e muito mais!

O Domingo Record trouxe novidades quentíssimas dos famosos que todo mundo ama. Mas nem todas as notícias são boas. Você sabia que a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano quase se separaram? E os detalhes sobre a prisão de Liziane Gutierrez no Marrocos? Soube que a atriz Patrícia de Sabrit tem sido perseguida por uma fã? Já a cantora Luísa Sonza vai investir na carreira internacional a partir do próximo ano, enquanto Bruno Mars e Lady Gaga comemoram novos recordes da música “Die With A Smile”. Essas e outras novidades você confere no giro dos famosos!