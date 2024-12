Tantas emoções, bicho! Matheus Ceará entrevista o Roberto Carlos do povão O ‘Talk Rua’ viveu esse momento lindo e de grandes emoções com o sósia do ‘rei’

Domingo Record|Do R7 01/12/2024 - 14h54 (Atualizado em 01/12/2024 - 14h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share