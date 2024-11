Terry Crews conhece atores que animam festas vestidos de Latrell, seu personagem em ‘As Branquelas’

No bate-papo exclusivo com o repórter Fábio Borges, Terry Crews revela os bastidores de seus maiores clássicos na TV e no cinema, dentre eles a atuação no filme ‘As Branquelas’, filme que completa 20 anos em 2024 e que acabou se tornando um clássico no país. O ator ainda assiste a um vídeo realizado pela produção do Domingo Record em que Fernando, Guto e Cauã, que animam festas no Brasil vestidos de Latrell, personagem icônico de ‘As Branquelas’, contam como o papel mudou a vida de todos eles.