Veja como a vaidosa ‘menina do peixe’ ficou após ganhar um ‘dia de beleza’

A equipe do Domingo Record levou a ‘menina do peixe’ para ter um dia de beleza. Vaidosa, Bia Oliveira mostra em seus vídeos que, mesmo com seu dia a dia corrido, gosta de se cuidar. A repórter Lorena Coutinho levou a jovem à manicure e ao cabeleireiro. Enquanto ela descansava e ganhava seu tratamento, a mãe e as irmãs preparavam o prato preferido de Bia: caldo de tabaqui e torta de dourada. Veja como a jovem ficou após seu dia de beleza e como foi o almoço em família.