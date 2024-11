Veja o ‘antes e depois’ de Reinaldo Gottino no episódio final do ‘Domingo em Forma’

Há alguns anos, o apresentador Reinaldo Gottino, do Balanço Geral SP, trava uma luta contra a balança. Em agosto, o Domingo Record propôs ao jornalista um desafio: perder 20 kg em três meses. Neste fim de semana, o prazo se encerra e ele tem que encarar a balança para a última pesagem do quadro "Domingo em Forma" para descobrir, no palco do programa, se atingiu a sonhada meta.