Amor de irmãos corintianos! Conheça Ryan e Tony, que viralizaram por causa de um pedaço de bolo

Ryan e Tony são irmãos que demonstram companheirismo desde a infância. Um vídeo deles viralizou ao mostrar a comemoração do aniversário de 12 anos de Ryan com temática do Corinthians. O irmão mais novo começa a chorar copiosamente por ter ganhado o primeiro pedaço de bolo. Uma prova do grande amor fraterno. Atualmente, apesar da distância entre Foz do Iguaçu e São Paulo, eles mantêm tradições como compartilhar sempre a primeira fatia. Ambos reafirmam que seu vínculo vai além das fronteiras físicas.



