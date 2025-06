Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (1º)

No Esporte Record deste domingo (1º), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci, os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola e os convidados Luizão e Reinaldo Gottino debateram os jogos da 11ª rodada do Brasileirão 2025. Entre os destaques do programa estão a expulsão de Neymar e a polêmica declaração de seu pai sobre um “retorno antecipado aos campos”, a ida do técnico Carlo Ancelotti à Neo Química Arena para acompanhar o Corinthians, mais uma treta do técnico Abel Ferreira após nova derrota do Palmeiras e mais. Assista!



