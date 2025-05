Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (11)

No Esporte Record deste domingo (11), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci e os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola debateram os jogos da 8ª rodada do Brasileirão 2025. Entre os destaques do programa estão o polêmico pênalti de cavadinha de Memphis Depay na derrota do Corinthians para o Mirassol, a vitória do líder Palmeiras sobre o São Paulo no último minuto, bem como uma entrevista exclusiva de Dorival Júnior, onde o técnico fala do momento conturbado do Corinthians, avalia sua passagem pela Seleção Brasileira e a derrota fatídica para a Argentina e, por fim, dá sua opinião sobre Carlo Ancelotti. Assista!