Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (18)

No Esporte Record deste domingo (18), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci, os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola e o convidado, o ex-lateral da seleção Zé Maria debateram os jogos da 9ª rodada do Brasileirão 2025. Entre os destaques do programa estão também a vinda do técnico Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira e as eleições para a presidência da CBF. Assista!



