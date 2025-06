Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (22)

No Esporte Record deste domingo (22), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci e os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Salvio Spinola receberam o ex-jogador e comentarista Zinho e falaram sobre o Mundial de Clubes, a volta do técnico Hernán Crespo ao São Paulo e a visita do craque Lamine Yamal ao Brasil. Tem ainda uma revelação surpreendente de Neymar sobre o Mundial de Clubes.