Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (4)

No Esporte Record deste domingo (4), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci e os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola contaram com a participação do jogador do Corinthians, Raniele, e do influencer Tomer Savoia e debateram os jogos da 7ª rodada do Brasileirão 2025. Entre os destaques do programa estão a polêmica partida entre Corinthians e Internacional, o gol de Gabriel Barbosa que deu a vitória ao Cruzeiro sobre o Flamengo e o primeiro gol de Vitor Roque pelo Palmeiras após 13 jogos. Assista!