Brasileirão-2025 começa com recorde de estrangeiros, Neymar como atração e estreante paulista

O Brasileirão 2025 terá início no próximo fim de semana, com a presença recordede 137 jogadores estrangeiros. Neymar retorna ao Santos , e Danilo integra o Flamengo, aumentando o brilho da competição. Pela primeira vez na era dos pontos corridos, cinco times do Nordeste — Bahia, Vitória, Sport, Ceará e Fortaleza — estão na série A, e o Mirassol estreia sem estrangeiros. .



