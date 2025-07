Conheça os cabeleireiros de astros do futebol como Neymar, Vini Jr, Rodrygo e até Cucurella

Yuri Alexandre é o barbeiro responsável pelo visual de jogadores como Vinícius Júnior e Rodrygo. Ele começou cortando cabelos na categoria de base do Santos e foi indicado para outros clubes até chegar à Seleção Brasileira. Suas habilidades o levaram até a Copa do Mundo de Clubes deste ano, onde ele cortou até mesmo o cabelo de Cucurella, do Chelsea. Nariko cuida do cabelo de Neymar há 10 anos. Chris Guedes, amigo do atacante, fez a ponte entre os dois. Neymar valoriza tanto seus profissionais que, mesmo longe de Santos, assegura que eles estejam por perto, como a trancista Dani Castela. A importância dos cortes se reflete na repercussão nas redes sociais.



