Corinthians avança à final do Paulista; Bahia goleia e também chega à decisão do estadual

O Corinthians garantiu vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer o Santos. O Flamengo bateu o Vasco, assegurando a sétima final consecutiva do Campeonato Carioca. No Campeonato Mineiro, o Atlético-MG saiu na frente contra o América-MG. No Rio Grande do Sul, o Internacional venceu o Grêmio, levando a decisão para o Beira-Rio. Na Bahia, o Bahia venceu o Jacuipense por 5 a 0 e enfrentará o Vitória na final. Ceará e Fortaleza se enfrentarão na decisão do Cearense, após vitórias nas semifinais.

