Decisões da arbitragem causam controvérsia na partida entre Internacional e Vasco

O atacante vascaíno Vegetti expressou forte descontentamento com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza após uma controversa decisão de expulsar o goleiro Léo Jardim durante a partida contra o Internacional, que terminou empatada em 1 x 1. Vegetti afirmou que a equipe foi "roubada", e a situação gerou discussão sobre a aplicação das regras. As decisões de arbitragem foram questionadas por jogadores e comissão técnica do time carioca, que consideraram o critério adotado como excessivo e fora do padrão usual no campeonato.



