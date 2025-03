Desconforto de Neymar gera debate sobre sua presença no banco do Santos

O técnico Pedro Caixinha justificou a ausência de Neymar no jogo do Santos devido a um desconforto muscular. Os comentaristas ponderaram se sua presença no banco era apropriada. Alguns acreditaram que a presença de Neymar poderia causar pressão entre os torcedores, enquanto outros sugeriram que sua inclusão serviu para estratégia contra o adversário. A discussão sobre sua presença continua nas redes sociais.

