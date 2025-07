Discussão entre torcedor do Santos e Neymar vai parar na Justiça

Alex Sander Silva, conhecido como "Bacaninha", foi flagrado pelas câmeras tendo uma áspera discussão com Neymar durante a derrota do Santos para o Internacional. Após a partida, o torcedor e sua família foram agredidos na saída da Vila Belmiro. O Santos Futebol Clube abriu um boletim de ocorrência contra Alex Sander, alegando irregularidades na compra do ingresso. Ele, por meio de seu advogado, negou as acusações, afirmando que seguiu todos os procedimentos corretos para adquirir o ingresso. Neymar emitiu uma nota mencionando que o torcedor o chamou de mercenário, embora Alex Sander negue ter ofendido a família do jogador. O caso agora segue para a Justiça.



