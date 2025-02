Esporte Record debate: existe quarteto melhor do que Oscar, Lucas, Luciano e Calleri?

O grande assunto do Esporte Record deste domingo (26) foi a vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 3 a 1 no Morumbis. Depois de muita chuva e jogo atrasado, o Tricolor ganhou com grande atuação do quarteto ofensivo: Oscar, Lucas, Luciano e Calleri. Seria esse o melhor quarteto do futebol brasileiro? Dodô citou o Flamengo como dono de um quarteto que pode bater de frente. Veja e entre na polêmica!