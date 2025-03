Hernanes aponta favoritos e aposta que estrangeiro será o craque do Brasileirão

Em um bate-papo coma turma do Desimpedidos, o ex-jogador Hernanes apontou Flamengo e São Paulo como favoritos ao título, disse que o Palmeiras pode decepcionar e apostou que Arrascaeta como o craque da competição. Para ele, os principais candidatos a artilheiro são Neymar, do Santos, e Pedro, do Flamengo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!