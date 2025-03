Leitura labial: acompanhe as principais conversas dos jogadores de Palmeiras e São Bernardo

Um vídeo exclusivo revelou que a transmissão ao vivo não mostrou durante o confronto entre Palmeiras e São Bernardo. Através da leitura labial, é possível acompanhar as conversas entre os jogadores, com detalhes das instruções e reações durante o jogo. Essa nova perspectiva traz à tona nuances da partida que ficaram escondidas da maioria dos telespectadores, oferecendo uma visão única e íntima dos bastidores do jogo. Confira o vídeo e descubra o que realmente rolou em campo!

Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!