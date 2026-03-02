Novorizontino x Corinthians - Mayk
Veja o gol de Mayk na partida entre Novorizontino x Corinthians
Últimas
Palmeiras x São Paulo - Maurício
Veja o gol de Maurício na partida entre Palmeiras x São Paulo
Palmeiras x São Paulo - Flaco López
Veja o gol de Flaco López na partida entre Palmeiras x São Paulo
Por que o São Paulo não ganha do Palmeiras? Crespo fala de jejum de 11 jogos
Técnico tricolor diz que ele e seu elenco tem a fórmula para superar o rival alviverde, mas que ainda falta executá-la da melhor maneira
Marlon Freitas evita polêmica e elogia arbitragem de Daiane Muniz no Choque-Rei
Meio-campista palmeirense preferiu não dar sua opinião sobre pênalti marcado para o São Paulo e reclamação tricolor sobre suposta mão de Gustavo Gómez na área
Rui Costa detona arbitragem em eliminação do São Paulo para o Palmeiras: 'sem justificativa'
Executivo de Futebol do tricolor acredita que árbitra Daiane Muniz deveria ter marcado pênalti quando bola tocou no braço de Gustavo Gómez na área
Abel Ferreira se compara a personagem da Disney para explicar explosividade
Treinador do Palmeiras alcança novo sucesso com vaga na final do Paulistão em 2026, mesmo sob críticas
Pênalti? Analistas discordam em lances polêmicos de Palmeiras x São Paulo
Salvio Spínola concordou com as marcações da árbitra Daiane Muniz no Esporte Record, mas Dodô e Noriega foram vozes contra
Flaco López minimiza final do Paulistão fora de casa: 'tudo da mesma maneira'
Palmeiras será o mandante no primeiro jogo da decisão contra o Novorizontino por conta de diferença de campanhas no geral na competição
Calleri diz que início ruim determinou derrota do São Paulo para o Palmeiras
Equipe não conseguiu reverter desvantagem inicial na semifinal do Paulistão, apesar de melhora no segundo tempo
Red Bull Bragantino x São Paulo - Lucas Moura
Veja o gol de Lucas Moura na partida entre Red Bull Bragantino x São Paulo
Portuguesa x Corinthians - Vitinho
Veja o gol de Vitinho na partida entre Portuguesa x Corinthians
Portuguesa x Corinthians - Zé Vitor
Veja o gol de Vitinho na partida entre Portuguesa x Corinthians
Noriega manda forte recado a zagueiro do Red Bull Bragantino por machismo contra árbitra
Comentarista da RECORD tocou sua 'corneta' para os casos mais polêmicos e revoltantes da rodada do futebol
Os bastidores da goleada do Palmeiras sobre o Capivariano no Paulistão
Equipe de Abel Ferreira se impôs contra adversário do interior e avançou às semifinais com vitória por 4 a 0, em estreia de Arias