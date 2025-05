Palmeiras é derrotado em casa pelo Flamengo com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas

Os primeiros colocados do Brasileirão se enfrentaram neste domingo (25) no Allianz Parque. O Palmeiras foi derrotado em casa e viu o Flamengo se aproximar ainda mais do topo da tabela. Arrascaeta abriu o placar com um gol de pênalti, e Ayrton Lucas fechou o placar no final do segundo tempo.



