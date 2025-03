Palmeiras e São Paulo disputam vaga na final do Paulistão no Allianz Parque

O Palmeiras concluiu sua preparação para enfrentar o São Paulo no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira planeja incluir Piquerez e Gustavo Gómez entre os titulares. Há expectativa sobre a estreia de Vitor Roque como titular. Já o São Paulo deve manter a mesma equipe das quartas de final, com o retorno de Luiz Gustavo ao banco após lesão. A partida será transmitida pela **RECORD** às 21h35. "Estou muito feliz. Se jogar, vou dar o meu melhor para ajudar o time", disse Vitor Roque, revelando motivação para a estreia.

