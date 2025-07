Régis Pitbull enfrenta prisão e luta contra as drogas após agressão

Régis Fernandes da Silva, conhecido como Régis Pitbull, ex-jogador de clubes como Corinthians, Vasco e Ponte Preta, foi detido por agredir com uma cabeçada e um soco o subsíndico de seu condomínio. Após ser liberado sob condições de comparecimento ao fórum e uso de tornozeleira eletrônica, Régis não cumpriu as exigências devido a dificuldades relacionadas à sua dependência química e retornou à prisão. A defesa do ex-atacante defende que ele deveria estar em tratamento médico, não encarcerado. A situação reflete uma batalha contínua contra as drogas que afetaram sua carreira, bem como as de Maradona, Jóbson e outros mais.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!