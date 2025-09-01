Logo R7.com
Sálvio Spínola analisa lances polêmicos do Dérbi

Possível pênalti de André Ramalho gerou dúvidas entre os torcedores

Esporte Record|Do R7

O Dérbi deste domingo (31), foi marcado por alguns lances polêmicos em campo. O pênalti de Charles em Flaco López, um possível toque na mão de André Ramalho dentro da área e a treta envolvendo Memphis e Gustavo Gómez, geraram dúvidas e debates entre os torcedores de Corinthians e Palmeiras. Confira o que o ex-árbitro Sálvio Spínola achou das marcações em campo!

