Sálvio Spínola analisa lances polêmicos do Dérbi

O Dérbi deste domingo (31), foi marcado por alguns lances polêmicos em campo. O pênalti de Charles em Flaco López, um possível toque na mão de André Ramalho dentro da área e a treta envolvendo Memphis e Gustavo Gómez, geraram dúvidas e debates entre os torcedores de Corinthians e Palmeiras. Confira o que o ex-árbitro Sálvio Spínola achou das marcações em campo!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!