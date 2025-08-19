Acidentes de trânsito por mal súbito destacam riscos à saúde dos motoristas Casos em São Paulo e Goiás mostram a importância da prevenção Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h25 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dois acidentes de trânsito recentes em São Paulo e Goiás chamam a atenção para os riscos à saúde dos motoristas.

Um motorista sofreu AVC enquanto dirigia, causando uma colisão; outra motorista perdeu o controle e bateu em um poste.

Em Goiás, um possível infarto causou um acidente com o caminhão da dupla sertaneja Diego e Vitorugo, ferindo 16 pessoas.

Problemas de saúde como doenças cardíacas, diabetes e epilepsia aumentam os riscos; a prevenção é fundamental com check-ups regulares.

Na última semana, dois acidentes chamaram a atenção para problemas de saúde que afetam motoristas no Brasil. Fábio sofreu um acidente vascular cerebral enquanto dirigia, resultando em uma colisão com um caminhão. Na zona norte de São Paulo, uma motorista de 25 anos perdeu o controle do carro e bateu contra um poste.

Além de problemas cardíacos, doenças como diabetes e epilepsia também representam riscos ao volante. Após seu AVC, Fábio foi diagnosticado com epilepsia e agora depende de transporte público. A prevenção através de check-ups regulares é essencial para evitar tais incidentes.

‌



Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de morrer

