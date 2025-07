Adriana Perroni enfrenta infecção bacteriana no rosto Jornalista da RECORD compartilha experiência com celulite facial Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 12h12 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h12 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Adriana Perrone, jornalista da RECORD, internou-se devido a uma infecção bacteriana no rosto.

A condição, chamada celulite facial, começou com um nódulo próximo ao olho esquerdo e requer tratamento intenso com antibióticos.

A celulite facial é diferente da celulite estética e pode levar a sérias complicações se não tratada.

Após o tratamento, Adriana voltou ao trabalho e permanece sob acompanhamento médico.

Celulite facial: entenda riscos e sintomas da infecção bacteriana

A jornalista Adriana Perroni, conhecida por sua atuação na RECORD, enfrentou uma internação após descobrir uma infecção bacteriana no rosto chamada celulite facial. A condição começou com um pequeno nódulo próximo ao olho esquerdo que se expandiu rapidamente, exigindo tratamento intensivo com antibióticos.

Celulite facial é uma infecção das camadas profundas da pele, distinta da celulite estética. Ela ocorre quando bactérias entram no corpo através de lesões na pele, como picadas de insetos ou acnes inflamadas. Os sintomas incluem inchaço, vermelhidão e dor. Em casos graves, pode evoluir para febre e exigir hospitalização para administração intravenosa de antibióticos.

Sem tratamento adequado, a infecção pode levar a complicações sérias, como sinusite ou meningite bacteriana. Após o tratamento, Adriana Perroni retornou ao trabalho e continua em acompanhamento médico para garantir a recuperação completa.

