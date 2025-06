Amado Batista desmente rumores de separação Vídeo em show levanta especulações, mas casal permanece unido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 14h06 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amado Batista e Calita Franciele desmentem rumores de separação

Durante um show em Aracaju, um vídeo de Amado Batista gerou rumores sobre uma possível separação entre ele e sua esposa, Calita Franciele. As especulações aumentaram devido à ausência de postagens do casal nas redes sociais. No entanto, Calita esclareceu que essa ausência foi causada por problemas técnicos em suas contas online. Ela afirmou que o casal continua junto e feliz.

A assessoria de Amado Batista confirmou que suas falas durante o show fazem parte de uma introdução habitual das músicas, sem relação com seu estado civil. Calita reforçou que as palavras do cantor não refletem a situação do relacionamento deles.

Assista ao vídeo - Amado Batista e Calita Franciele desmentem rumores de separação

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!