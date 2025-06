Calor extremo nos Estados Unidos provoca fechamento de parques e rodovias

Uma onda de calor atinge grande parte dos Estados Unidos, fazendo com que as temperaturas cheguem a 45 graus. Parques têm seus portões fechados ao meio-dia devido ao calor intenso, e rodovias no leste e centro do país foram interditadas para reparos emergenciais causados pela expansão do asfalto. Alertas para quase 160 milhões de pessoas foram emitidos, recomendando evitar a exposição ao calor excessivo. Mesmo com dificuldades, alguns habitantes tentam se refrescar em praças públicas.



