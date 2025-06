Apresentadores da RECORD marcam presença no Taste São Paulo Festival 2025 Celso Zucatelli e Paloma Poeta provaram que têm talento na cozinha e ensinaram o público a preparar um risoto carreteiro Fala Brasil|Do R7 22/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 22/06/2025 - 17h17 ) twitter

Celso Zucatelli e Paloma Poeta cozinham juntos no Taste Festival Divulgação/RECORD

O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, virou ponto de encontro de muitas famílias e amigos com a nona edição do Taste Festival Brasil, considerado o maior evento de gastronomia do mundo.

A RECORD, patrocinadora oficial, marcou presença de um jeito para lá de especial! Celso Zucatelli, do Hoje em Dia, e Paloma Poeta, do Fala Brasil, deram uma incrível aula de culinária para o público.

Os apresentadores da emissora mostraram que têm talento na cozinha, explicaram cada passo da receita e revelaram segredos para deixar o prato ainda mais delicioso.

Zucatelli explicou o motivo de terem escolhido preparar um risoto carreteiro: “Nos pediram para trazer uma receita que tivesse a ver com a nossa história. A Paloma falou que o arroz carreteiro da mãe dela deixa o coração ‘quentinho’ e traz aquela lembrança da família. Como nós dois somos descendentes de italiano, decidimos transformar o prato em um risoto”.

‌



E Paloma completou: “Só topei porque seria com o Zucatelli, que cozinha superbem”.

Confira:

‌



Neste ano, o Taste Festival recebe 31 restaurantes e 90 empórios e, a cada edição, reúne estabelecimentos famosos e premiados, além de chefs renomados que dão aulas e workshops gratuitos.

A cada canto, o público sente aromas diferentes e conhece novos pratos, e tem opções para todo tipo de paladar.

‌



Quem é brasileiro raiz, pode se deliciar com uma feijoada, bobó de camarão e até croquete de rabada.

Já os que desejam explorar outros sabores podem experimentar pratos de outros países, como o biscoito hôlandes.

Estande interativo

E não para por aí! Os participantes também têm a oportunidade de conhecer o estande da RECORD no parque, que traz várias surpresas.

Uma delas é uma experiência interativa, inspirada no Game dos 100, novo programa da emissora que vai estrear em breve, com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli.

A dinâmica funciona da seguinte maneira: dois oponentes se enfrentam em um jogo dinâmico para ver quem é mais ágil. Quem entrar na brincadeira, ainda ganha brindes exclusivos.

Zucatelli e Paloma participaram do jogo e a apresentadora venceu o duelo. A parte boa é que os dois levaram para casa copos lindíssimos e personalizados.

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30; e, aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.