Arsenal é descoberto em carro no estacionamento do Capitólio Veículo com armas variadas levanta suspeitas devido a triciclo no teto Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 13h48 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h48 )

Polícia encontra arsenal escondido em carro no Capitólio dos EUA

A polícia americana encontrou um arsenal em um carro estacionado em área exclusiva para funcionários do Capitólio, nos Estados Unidos. Dentro do veículo havia um rifle, pistola, munições, facas, machados, espada curta, alabarda e arco e flecha. A presença de um triciclo preso ao teto chamou atenção das autoridades, que inspecionaram o carro com a ajuda de um cão-farejador. O motorista, um homem de 23 anos, foi detido nas proximidades do Congresso americano e não revelou suas intenções com o armamento encontrado.

