Avião cai no mar durante show aéreo na África do Sul

Durante um show aéreo na África do Sul, um avião de pequeno porte caiu no mar próximo a uma praia. Imagens capturaram o momento em que a aeronave despencou em espiral. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local para procurar pelo piloto, único ocupante do avião. Partes da fuselagem foram recuperadas, mas o piloto ainda não foi encontrado. Após o acidente, o evento foi cancelado.
