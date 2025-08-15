Logo R7.com
Avião cai no mar durante show aéreo na África do Sul

Equipes buscam piloto após acidente em evento

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Durante um show aéreo na África do Sul, um avião de pequeno porte caiu no mar próximo a uma praia. Imagens capturaram o momento em que a aeronave despencou em espiral. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local para procurar pelo piloto, único ocupante do avião. Partes da fuselagem foram recuperadas, mas o piloto ainda não foi encontrado. Após o acidente, o evento foi cancelado.

