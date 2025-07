Avião da Força Aérea Brasileira cai em São Paulo durante apresentação Piloto se ejetou sem ferimentos; investigação do CENIPA em andamento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 12h16 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h16 ) twitter

Avião da Força Aérea Brasileira cai em São Paulo durante apresentação

Um avião Super Tucano da Força Aérea Brasileira caiu durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Porto Ferreira, São Paulo. O incidente ocorreu devido a um problema técnico enquanto a aeronave voava próxima a outras, levantando suspeitas de uma possível colisão.

O piloto conseguiu se ejetar com segurança utilizando um paraquedas e não sofreu ferimentos. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já iniciou uma investigação para apurar as causas do acidente.

Assista ao vídeo - Avião da Força Aérea Brasileira cai em São Paulo durante apresentação

