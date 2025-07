Pipoca é mais saudável do que você imagina; conheça os benefícios

A pipoca ganhou reconhecimento nas pesquisas científicas como um alimento benéfico. Estudos indicam que a alta concentração de fibras na pipoca pode ajudar no funcionamento intestinal e na redução do colesterol. A pesquisa da Universidade da Pensilvânia destaca os polifenóis presentes na pipoca como agentes antioxidantes importantes para a prevenção do câncer. É importante evitar pipocas industrializadas com excesso de sal, açúcar e aditivos. O uso de cúrcuma e páprica pode ser um bom complemento antioxidante e anti-inflamatório.



