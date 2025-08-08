Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Avião faz pouso emergencial em Brasília após ameaça de bomba

Bilhete encontrado no banheiro levou à ação imediata da Polícia Federal

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um avião com 170 passageiros a bordo realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília após a tripulação encontrar um bilhete com uma ameaça de bomba no banheiro. O voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP).

Após a descoberta do bilhete, o piloto declarou situação de emergência, recebendo prioridade para pousar em segurança. A Polícia Federal inspecionou a aeronave minuciosamente, mas não encontrou explosivos. Todos os passageiros prestaram depoimento antes de seguir viagem. As investigações continuam para identificar o autor da ameaça.

Veja também


Caso no Distrito Federal e operação policial marcam aniversário da lei Maria da Penha

Fala Brasil playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.