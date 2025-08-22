Blindagem veicular cresce no Brasil por temor à violência urbana São Paulo lidera com mais de 22 mil blindagens em seis meses Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 11h44 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A violência urbana no Brasil leva motoristas a blindar seus veículos, com São Paulo registrando mais de 22 mil blindagens no primeiro semestre de 2025.

Empresária Denise decidiu blindar seu carro após escapar de uma tentativa de assalto.

A demanda por blindagens aumentou em 11% em relação ao ano anterior, com custos variando entre R$ 70 mil e R$ 180 mil.

Além de São Paulo, estados como Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul também apresentam alta demanda por blindagem de veículos.

Medo de criminosos impulsiona blindagem veicular no Brasil

No Brasil, o aumento da violência urbana tem levado motoristas a buscar proteção extra para seus veículos. No primeiro semestre de 2025, mais de 22 mil carros foram blindados, com São Paulo liderando a demanda por esse serviço.

Denise, uma empresária de São Paulo, decidiu blindar seu carro após escapar de uma tentativa de assalto. Ela foi abordada por dois homens em uma moto enquanto dirigia. “Na hora que eu parei no semáforo o cara parou com a moto e o garupa já bateu no vidro”, relata Denise sobre o incidente que a levou a investir na segurança de seu veículo.

A Associação Brasileira de Blindagem registrou um aumento de 11% no número de blindagens em comparação ao ano anterior. O custo para blindar um carro varia entre R$ 70 mil e R$ 180 mil, dependendo do modelo. Além de São Paulo, os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul também apresentam alta demanda pelo serviço.

O proprietário de uma empresa de blindagem em São Paulo explica que o trauma de experiências violentas é um dos principais motivos que levam os motoristas a optarem pela blindagem. O processo é regulamentado e autorizado pelo Exército Brasileiro, garantindo que as normas de segurança sejam rigorosamente seguidas.

Perguntas e Respostas

Qual o motivo do crescimento na blindagem veicular no Brasil?

O aumento da violência urbana tem levado motoristas a buscar proteção extra para seus veículos.

Quantos carros foram blindados no primeiro semestre de 2025 e qual cidade lidera essa demanda?

Mais de 22 mil carros foram blindados no primeiro semestre de 2025, com São Paulo liderando a demanda.

Qual foi a porcentagem de aumento nas blindagens em relação ao ano anterior?

A Associação Brasileira de Blindagem registrou um aumento de 11% no número de blindagens em comparação ao ano anterior.

Quais estados, além de São Paulo, apresentam alta demanda por blindagem veicular?

Os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul também apresentam alta demanda pelo serviço de blindagem.

Assista ao vídeo - Medo de criminosos impulsiona blindagem veicular no Brasil

