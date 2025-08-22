Blindagem veicular cresce no Brasil por temor à violência urbana
São Paulo lidera com mais de 22 mil blindagens em seis meses
No Brasil, o aumento da violência urbana tem levado motoristas a buscar proteção extra para seus veículos. No primeiro semestre de 2025, mais de 22 mil carros foram blindados, com São Paulo liderando a demanda por esse serviço.
Denise, uma empresária de São Paulo, decidiu blindar seu carro após escapar de uma tentativa de assalto. Ela foi abordada por dois homens em uma moto enquanto dirigia. “Na hora que eu parei no semáforo o cara parou com a moto e o garupa já bateu no vidro”, relata Denise sobre o incidente que a levou a investir na segurança de seu veículo.
A Associação Brasileira de Blindagem registrou um aumento de 11% no número de blindagens em comparação ao ano anterior. O custo para blindar um carro varia entre R$ 70 mil e R$ 180 mil, dependendo do modelo. Além de São Paulo, os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul também apresentam alta demanda pelo serviço.
O proprietário de uma empresa de blindagem em São Paulo explica que o trauma de experiências violentas é um dos principais motivos que levam os motoristas a optarem pela blindagem. O processo é regulamentado e autorizado pelo Exército Brasileiro, garantindo que as normas de segurança sejam rigorosamente seguidas.
