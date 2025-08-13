Boa Notícia: Colírio que corrige visão de perto é aprovado nos EUA

Colírio para correção da presbiopia aprovado nos EUA.
Produto custará cerca de R$ 430,00 e estará disponível em outubro.
Chegada ao Brasil prevista para o segundo semestre do próximo ano, após aprovação da Anvisa.
Colírio permite foco em objetos próximos por até 10 horas com uma gota.
Nos Estados Unidos, um colírio que corrige a presbiopia foi aprovado pela FDA e estará disponível em outubro por cerca de R$ 430,00. Espera-se que o produto chegue ao Brasil no segundo semestre do próximo ano, após aprovação pela Anvisa.
