Boa Notícia: Colírio que corrige visão de perto é aprovado nos EUA Produto oferece alternativa aos óculos e deve chegar ao Brasil em breve Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 12h09 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h09 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Colírio para correção da presbiopia aprovado nos EUA.

Produto custará cerca de R$ 430,00 e estará disponível em outubro.

Chegada ao Brasil prevista para o segundo semestre do próximo ano, após aprovação da Anvisa.

Colírio permite foco em objetos próximos por até 10 horas com uma gota.

Nos Estados Unidos, um colírio que corrige a presbiopia foi aprovado pela FDA e estará disponível em outubro por cerca de R$ 430,00. Espera-se que o produto chegue ao Brasil no segundo semestre do próximo ano, após aprovação pela Anvisa.

