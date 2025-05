Bombeiros escapam de desabamento durante incêndio no Arizona Teto de loja de conveniência cedeu durante operação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h56 ) twitter

Bombeiros sobrevivem a desabamento durante combate a incêndio no Arizona, EUA

Bombeiros que atuavam no combate a um incêndio em um posto de gasolina desativado no Arizona, nos Estados Unidos, sobreviveram ao desabamento do teto de uma loja de conveniência próxima. Durante o incidente, alguns bombeiros caíram do telhado, mas não houve ferimentos graves.

O acidente ocorreu enquanto os bombeiros estavam no telhado da loja. Um policial que estava no local também precisou se jogar em direção à rua para não ser atingido pelos escombros. A cena foi registrada e mostra a gravidade do momento, mas felizmente todos os envolvidos saíram ilesos.

