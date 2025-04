Boris Johnson é bicado por ave em zoo safári no Texas Ex-primeiro-ministro britânico teve um encontro inesperado durante férias nos EUA Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h43 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h43 ) twitter

Boris Johnson é bicado por ave durante safári nos EUA

Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, passou por uma situação inusitada durante suas férias nos Estados Unidos. Durante uma visita a um zoo safári no Texas, ele foi surpreendido por uma bicada de ave enquanto estava com o vidro do carro aberto. O momento foi capturado em vídeo e rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

O incidente gerou questionamentos sobre o comportamento da ave, levantando dúvidas se ela estava atrás de comida ou se simplesmente não gostou do visitante ilustre.

